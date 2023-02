Bis zu 7,9 auf der Richter-Skala Mindestens 200 Tote in der Türkei und Syrien nach schweren Erdbeben

Schwere Erdbeben haben in der Türkei und in Syrien nach ersten Erkenntnissen mehr als 200 Menschen das Leben gekostet. Die türkische Katastrophenschutzbehörde sprach von mindestens 76 Toten in mindestens sieben türkischen Provinzen. Mindestens 440 Menschen seien verletzt worden. Aus dem benachbarten Syrien wurden 131 Tote und mehr als 500 Verletzte gemeldet - die Gesamtzahl der Getöteten in beiden Ländern lag damit bei mindestens 207.