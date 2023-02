Bis zu 7,9 auf der Richter-Skala Mindestens 138 Tote in der Türkei und Syrien nach schweren Erdbeben

Nach ersten Angaben der Behörden wurden mindestens 23 Menschen in der türkischen Provinz Malatya, 17 in Sanliurfa, sechs in Diyarbakir und fünf weitere in Osmaniye getötet. In Syrien sind laut staatlichen Medien in den Regionen Aleppo, Hama und Latakia mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 200 wurden verletzt. Allein in der Türkei wurden bislang offiziellen Angaben zufolge rund 50 eingestürzte Gebäude gezählt. Unter den Trümmern werden weitere Opfer vermutet. „Unsere Hauptaufgabe ist es, die Such- und Rettungsarbeiten durchzuführen, und dafür sind alle unsere Teams in Alarmbereitschaft“, sagte Innenminister Süleyman Soylu vor Reportern.