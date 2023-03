Nach Angaben der UN Erst zehn Prozent der Spenden für Erdbebenopfer eingetroffen

Bei dem Erdbeben am 6. Februar und darauf folgenden Nachbeben wurden knapp 47.000 Menschen in der Türkei und 6000 in Syrien getötet. Rund 214.000 Gebäude wurden beschädigt oder zerstört. Hunderttausende Menschen wurden obdachlos. Die Vereinten Nationen riefen im Februar zu Spenden in Höhe von 397,6 Millionen Dollar für Erdbebenopfer in Syrien und einer Milliarde Dollar für Erdbebenopfer in der Türkei auf. Mit dem Geld sollten Lebensmittel, Bildung, Wasser und Unterkünfte für etwa drei Monate abgedeckt werden.