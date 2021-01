Krankenhaus eingestürzt : Opferzahl nach Erdbeben in Indonesien steigt auf mindestens 35

Bewohner untersuchen am Freitag von einem Erdbeben zerstörte Gebäude in Mamuju auf der indonesischen Insel Sulawesi. Foto: AP/Rudy Akdyaksyah

Jakarta Erst 2018 hatten ein Erdbeben und ein Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi Tausende Menschen getötet. Am Freitag führten Erdstöße erneut zu vielen Todesfällen - mindestens 2000 Menschen verloren ihr Zuhause.

Bei einem schweren Erdbeben sind auf der indonesischen Insel Sulawesi mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Opfer bei dem Beben der Stärke 6,2 habe es am Freitag in der Provinzhauptstadt Mamuju gegeben, zitierte der Sender Metro TV am Freitag den Chef des örtlichen Zivilschutzes, Darno Majid. Weitere 600 Menschen seien verletzt worden, 200 von ihnen schwer, teilte die nationale Such- und Rettungsagentur mit. Unter den Trümmern eingestürzter Häuser wurden noch weitere Opfer vermutet.

Das Beben erschütterte die Insel gegen 01.28 Uhr Ortszeit (19.28 Uhr MEZ am Donnerstag). Das Zentrum des Erdstoßes lag bei Majene im Westteil der Insel in zehn Kilometern Tiefe. Unter anderem seien in der Region mehrere Erdrutsche gemeldet worden, berichtete der Zivilschutz. Tausende 2000 Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen. Am Donnerstag hatte sich in der Gegend bereits ein Beben der Stärke 5,9 ereignet. Eine Tsunami-Warnung gab es zunächst nicht.