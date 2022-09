Stärke von 6,8 : Mindestens sieben Tote bei Erdbeben in Südwestchina

Mindestens sieben Tote bei Erdbeben in Südwestchina

Menschen auf einem Platz in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Foto: AFP/STR

Peking In der chinesischen Provinz Sichuan sind Erdbeben keine Seltenheit. 2008 starben nach einem Beben der Stärke 7,9 fast 90.000 Menschen. Jetzt bebte die Erde erneut.

Bei einem heftigen Erdbeben im Südwesten Chinas sind mindestens sieben Menschen getötet worden. Die Erdstöße der Stärke 6,8 hätten in der Provinz Sichuan am Montagmittag (Ortszeit) Erdrutsche ausgelöst, Häuser beschädigt und Stromleitungen unterbrochen, meldete das Staatsfernsehen. Nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums war eine Schnellstraße blockiert.

Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Bebens mit 6,6 an und teilte mit, der Erdbebenherd habe in nur zehn Kilometern Tiefe gelegen. Derart flache Erdbeben können besonders schwere Schäden verursachen, weil ihre Zerstörungskraft auf dem Weg an die Erdoberfläche nur wenig gemindert wird.