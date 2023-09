Erdbeben in Marokko Zahl der Toten steigt auf mehr als 2100

Besonders betroffen von dem Beben der Stärke 6,8 vom Freitagabend waren die Provinzen Al Haouz und Taroudant, es war nach Angaben des Portugiesischen Instituts für See und Atmosphäre und des algerischen Zivilschutzes auch noch in Portugal und Algerien zu spüren. König Mohammed VI. ordnete eine dreitägige Staatstrauer ab Sonntag an. Das Beben war das stärkste in dem nordafrikanischen Land seit 120 Jahren. Die Vereinten Nationen schätzten, dass etwa 300.000 Menschen davon betroffen seien.