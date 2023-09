Erklärung für Erdbeben in Marokko „Spannung an Afrikanischer und Eurasischer Platte schlagartig entladen“

Trotzdem sei das jüngste Erdbeben bereits ein „Desaster“, auch wenn es nicht das gleiche Ausmaß wie das schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien von Anfang Februar habe. Die Länder wurden damals von einem Erdbeben mit einer Stärke von 7,8 getroffen - allein in der Türkei kamen dabei mehr als 50.000 Menschen ums Leben. Cotton zufolge gibt es in Marokko kein offizielles Warnmeldesystem für Erdbeben. Die einzige Möglichkeit, um Menschen zu schützen, bestehe aber ohnehin darin, erdbebensichere Gebäude zu bauen. „Es sind die Gebäude, die die Menschen töten, nicht das Erdbeben an sich.“