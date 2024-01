Erdbeben in Japan Retter suchen weiter nach Überlebenden

Ministerpräsident Fumio Kishida rief in Tokio zu einer „umfassenden Anstrengung“ auf, so viele Leben wie möglich zu retten. Unterdessen ist die Zahl der Todesopfer weiter angestiegen. In der am schwersten betroffenen Präfektur Ishikawa seien mindestens 78 Menschen ums Leben gekommen, berichteten japanische Medien. Seit dem heftigen Erdbeben am Neujahrstag mit einer Stärke von 7,6 ist die Region am Japan-Meer von mehr als 150 Nachbeben erschüttert worden.