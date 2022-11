Nach Erdbeben in Indonesien Verzweifelte Suche nach Überlebenden – mindestens 100 Kinder tot

Das Beben der Stärke 5,6 hatte am Montagnachmittag den Westen der Insel Java erschüttert. Auch in der Hauptstadt Jakarta war es zu spüren gewesen. Sein Zentrum lag knapp südlich der Stadt Cianjur, eine etwa dreistündige Autofahrt von Jakarta entfernt. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag der Erdbebenherd in der vergleichsweise geringen Tiefe von zehn Kilometern. Das bedeutet, dass die Energie der Erdstöße kaum gemindert an die Erdoberfläche gelangt und große Schäden anrichten kann. Zudem waren viele der Häuser in dem dicht besiedelten Gebiet nicht sonderlich stabil gebaut.