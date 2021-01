Krankenhaus eingestürzt : Opferzahl nach Erdbeben in Indonesien steigt auf mindestens 34

Opferzahl nach Erdbeben in Indonesien steigt auf mindestens 34

Bewohner untersuchen am Freitag von einem Erdbeben zerstörte Gebäude in Mamuju auf der indonesischen Insel Sulawesi. Foto: AP/Rudy Akdyaksyah

Jakarta Erst 2018 hatten ein Erdbeben und ein Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi Tausende Menschen getötet. Am Freitag führten Erdstöße erneut zu vielen Todesfällen - mindestens 2000 Menschen verloren ihr Zuhause.

Die Zahl der Todesopfer durch das Erdbeben auf der indonesischen Insel Sulawesi ist auf mindestens 34 gestiegen. In der Stadt Mamuju in der Provinz West-Sulawesi kamen am Freitag bei dem Beben der Stärke 6,2 mindestens 26 Menschen ums Leben, acht weitere Menschen wurden südlich von Mamuju durch das Beben getötet, wie die örtlichen Behörden mitteilten.