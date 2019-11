Nach Erdbeben in Frankreich : Behörden melden Verletzte – Energiekonzern fährt Atomreaktoren herunter

Nach Erdbeben in Frankreich

Montélimar Bei einem Erdbeben in Südfrankreich sind mindestens vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein Energiekonzern fuhr Reaktoren eines Atomkraftwerks herunter – weil Vibrationen gemessen wurden.

Von den vier Verletzten berichteten die Präfekturen der Départements Ardèche und Drôme am Montag via Twitter. In dem Ort Teil westlich von Montélimar im Rhône-Tal wurden Hunderte Häuser beschädigt, wie der Radionachrichtensender Franceinfo unter Berufung auf den Bürgermeister berichtete.