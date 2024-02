„Hört jemand unsere Stimmen?“ Erdbeben-Jahrestag in Türkei beginnt mit Buhrufen gegen Regierung

In der Türkei sind Behördenangaben zufolge fast 700 000 Menschen in Containern untergebracht. Auch wenn die Regierung offiziell angibt, dass Zeltstädte aufgelöst worden seien, lebt noch eine unbekannte Anzahl von Menschen in Zelten. Jedes dritte Kind, das in der Erdbebenregion in der Türkei obdachlos geworden ist, lebt nach Angaben von Save the Children noch heute in einer Notunterkunft. Die Kinderrechtsorganisation weist zudem darauf hin, dass sowohl in der Türkei als auch in Syrien viele Kinder mit Ängsten und psychischen Problemen zu kämpfen hätten.