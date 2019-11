Große Zerstörung in Albanien : Zahl der Erdbebentoten steigt auf 40 – bei den Rettern schwindet die Hoffnung

Große Zerstörung in Albanien

Tirana Rettungskräfte haben in der Nacht zum Donnerstag zehn weitere Leichen aus den Trümmern geborgen. 46 Menschen konnten gerettet werden. Das Erdbeben war das stärkste seit Jahrzehnten in Albanien.

Zwei Tage nach dem schweren Erdbeben in Albanien ist die Zahl der Todesopfer auf 40 gestiegen. Rettungskräfte hätten in der Nacht zum Donnerstag zehn weitere Leichen aus den Trümmern geborgen, teilte das Verteidigungsministerium mit. 46 Menschen seien bisher lebend gerettet worden , sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Das Beben der Stärke 6,4 hatte am frühen Dienstagmorgen den Westen Albaniens erschüttert. Am schwersten betroffen waren die Hafenstadt Durres und der nahegelegene Ort Thumana. Dort stürzten viele Gebäude ein, Dutzende weitere wurden beschädigt. Rund 650 Menschen wurden verletzt. Die Zahl der Vermissten war am Donnerstag weiter unklar.