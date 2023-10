Erdbeben in Afghanistan „Unsere Liebsten starben vor unseren Augen“

Doch von den Gebäuden ist kaum etwas übrig geblieben, kein Spalt, in dem Überlebende ausharren und auf Hilfe hoffen konnten. Die beiden schwersten Beben am Samstag hatten laut der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 6,3. Nach Jahrzehnten des Konflikts in Afghanistan ist das Land kaum gegen Erdbeben gewappnet, vor allem nicht in Dörfern mit einfacher Bauweise. Immer wieder ereignen sich schwere Beben in der Region, besonders am Hindukusch, wo die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen.