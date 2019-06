Behörden geben Tsunami-Warnung aus : Erdbeben der Stärke 6,8 erschüttert Japans Nordwesten

Tokio Vor der Küste im Nordwesten Japans hat sich am Dienstag ein Erdbeben der Stärke 6,8 ereignet. Die Behörden gaben daraufhin eine Tsunami-Warnung heraus.

Die Meteorologiebehörde des Landes teilte am Dienstag mit, es sei mit einer ein Meter hohen Flutwelle nördlich von Tokio zu rechnen. Das Beben hatte sich demnach vor der Küste der Präfektur Yamagata ereignet.

Vorsichtshalber wurde der Schnellzugverkehr in der betroffenen Region umgehend gestoppt, wie der öffentlich-rechtliche Sender NHK berichtete. In rund 200 Haushalten fiel demnach der Strom aus. In Atomkraftwerken rund um das Erdbebengebiet wurden dem Bericht zufolge keine Auffälligkeiten registriert.