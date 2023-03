Bericht der UN Fünf Millionen Syrer brauchen nach dem Erdbeben eine Unterkunft

Die schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien haben nach Einschätzung des UN-Nothilfekoordindators Martin Griffiths mindestens 50.000 Menschen das Leben gekostet. Griffiths sagte am Dienstag vor dem Weltsicherheitsrat in New York, drei Wochen nach den Erdstößen sei das Ausmaß der Katastrophe deutlicher. In der Türkei seien mindestens 44.000 Menschen getötet worden und in Syrien rund 6000. Zehntausende Menschen wurden immer noch vermisst, Hunderttausende sind obdachlos.