In der Provinz Tokat Erdbeben der Stärke 5,6 richtet Schäden in der Türkei an

Ein mittelschweres Erdbeben hat am Donnerstag die Mitte der Türkei erschüttert und Schäden an mehreren Gebäuden angerichtet. Berichte über Todesopfer oder Schwerverletzte lagen nicht vor, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Das Beben der Stärke 5,6 ereignete sich laut der Behörde in der Stadt Sulusaray in der Provinz Tokat, etwa 450 Kilometer östlich der Hauptstadt Ankara. Der Erdstoß war auch in den benachbarten Provinzen zu spüren, unter anderem in Yozgat, wo ein zweistöckiges Gebäude einstürzte.