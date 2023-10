In Afghanistan Suche nach Überlebenden nach Erdbeben geht weiter

Auch drei Tage nach der tödlichen Erdbebenserie im Westen Afghanistans haben die Einsatzkräfte die Hoffnung nicht aufgegeben, in den Trümmern auf Überlebende zu stoßen. Am Dienstag suchten sie gemeinsam mit Dorfbewohnern in der Provinz Herat im Schutt nach möglichen Lebenszeichen. Andernorts hoben Bewohner Gräber aus, in denen sie ihre toten Angehörigen bestatteten. Auf einem Feld im besonders hart getroffenen Bezirk Senda Dschan trug ein Bulldozer Erdhügel ab, um Platz für eine lange Reihe von Gräbern zu schaffen.