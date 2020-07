Missbrauch-Skandal : Epstein-Vertraute Maxwell muss wegen Fluchtgefahr in Haft bleiben

Demonstranten versammeln sich vor dem US-Bezirksgericht in New York, während Ghislaine Maxwell per Video aus ihrer Zelle ihren ersten Gerichtstermin hat. Die 58-Jährige bestritt sechs Anklagepunkte. Foto: AFP/TIMOTHY A. CLARY

New York Die Ex-Freundin des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein weist die Vorwürfe der Rekrutierung Minderjähriger zurück. Einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution wies das Gericht aus mehreren Gründen ab.

Die Ex-Freundin des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, muss bis zu Beginn ihres Prozesses in einem Jahr in Untersuchungshaft bleiben. Die New Yorker Richterin Alison Nathan lehnte am Dienstag einen Antrag der 58-Jährigen auf Freilassung gegen Kaution ab. Den Prozessbeginn legte Nathan auf den 12. Juli 2021 fest. Zuvor hatte Maxwell bei der Gerichtsanhörung per Videokonferenz die Vorwürfe gegen sie zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert.