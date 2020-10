Macron spricht von Terror : Enthauptung von Lehrer bei Paris – Vier Menschen festgenommen

Paris Wieder einmal steht Frankreich unter dem Schock einer mutmaßlich islamistisch motivierten Terrortat: Ein Lehrer wird brutal getötet, nachdem er mit seinen Schülern über umstrittene Mohammed-Karikaturen diskutiert hatte. Stunden später kommt es zu Festnahmen.

Nach einer mutmaßlichen terroristischen Attacke auf einen Geschichtslehrer in einem Vorort von Paris hat die Polizei vier Personen festgenommen. Einer von ihnen sei minderjährig, teilte der für Anti-Terror-Ermittlungen zuständige Staatsanwalt Jean-François Ricard am Freitagabend mit. In solchen Fällen setzt die Polizei in der Regeln Angehörige oder Freunde von Verdächtigen fest.