Engpässe in den USA​: Auch Danone erhöht Lieferungen von Babynahrung

Eltern in den USA sind in Panik: Babymilchnahrung wird immer weniger, die Regale bleiben leer. Foto: dpa/Paul Hennessy

Paris Wegen der anhaltenden Engpässe bei Babymilchnahrung in den USA hat der französische Hersteller Danone die Produktion solcher Produkte in die Vereinigten Staaten erhöht. Auch ein weiterer Lebensmittelkonzern hatte bereits seine Lieferungen ausgeweitet.

Wegen des Engpasses bei Babymilchnahrung in den USA hat der französische Hersteller Danone die Produktion und Lieferung solcher Produkte in die Vereinigten Staaten erhöht. Das Unternehmen tue sein Bestes, um die Verfügbarkeit seiner beiden Marken für gewöhnliche und spezielle Säuglingsmilch zu erhöhen, sagte eine Danone-Sprecherin am Freitag in Paris.