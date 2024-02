Verwechslung „Expecto patrol-man“ – Polizeieinsatz in England wegen Harry-Potter-Fan

Enderby · Die Polizei im britischen Enderby war in Aufruhr, weil Zeugen von einem Mann berichten, der mit einem großen Messer durch die Stadt laufe. Hierbei handelte es sich allerdings um eine Verwechslung, bei der sich die Menschen nur fragen: Are you Sirius?

12.02.2024 , 18:42 Uhr

Einen filmreifen Polizeieinsatz hat ein Harry-Potter-Fan in England ohne sein Wissen ausgelöst. Mehrere Beamte eilten im Ort Enderby nahe Leicester zu einem Hotel, nachdem dort angeblich ein Mann „mit einem großen Messer“ gesehen worden war. Dort konnten die Polizisten den Fall rasch lösen. „Nach Nachfragen stellten wir schnell fest, dass es sich um einen Harry-Potter-Fan mit einem Zauberstab handelte“, teilte ein lokaler Polizeibeamter bei Facebook mit und zog eine positive Bilanz: „Glücklicherweise wurde keinem der Anwesenden Schaden zugefügt, und es gab keine Anzeichen von „Voldemort“.“ Harry Potter ein Verbrecher? Juristin enthüllt Straftaten des Zauberers Ausgezaubert Harry Potter ein Verbrecher? Juristin enthüllt Straftaten des Zauberers 4453 als Harry Potter Verkleidete knacken Weltrekord Zauberer-Aufmarsch in Hamburg 4453 als Harry Potter Verkleidete knacken Weltrekord In sozialen Netzwerken regte die Mitteilung zu Witzen an. „Expecto patrol-man“, wandelte ein Nutzer den Harry-Potter-Zauberspruch „Expecto patronum“ ab. Eine andere Nutzerin fragte, ob die Polizei das ganze wirklich „sirius“ meine - ein Wortspiel aus dem englischen „serious“ (ernst) und dem Namen von Harry Potters Patenonkel Sirius Black. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das machen die „Harry Potter“-Stars heute

(esch/dpa)