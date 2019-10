Einsatz in Großbritannien : Polizei findet 39 Leichen in Lkw-Container

Grays In England sind dem Container eines Lastwagens 39 Leichen entdeckt worden. Laut Polizei soll das Fahrzeug aus Bulgarien stammen, die Hintergründe sind jedoch noch unklar. Der Fahrer wurde festgenommen.

Insgesamt 39 Leichen sind in einem Container eines Lastwagens in Großbritannien entdeckt worden. Das teilte die örtliche Polizei am Mittwoch mit. Bei den Toten handelt es sich ersten Ermittlungen zufolge um 38 Erwachsene und einen Teenager. Der grausame Fund wurde in der Nacht zum Mittwoch gemacht.