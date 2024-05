Verschwörung zu schwerer Körperverletzung Lange Haft für Drahtzieher von medizinisch unnötigen Kastrationen in England

Der 46-Jährige, der zudem Hunderttausende Pfund mit Videos und Fotos der „gefährlichen, unnötigen und lebensverändernden“ Operationen machte, muss mindestens 22 Jahre im Gefängnis verbringen, wie das Strafgericht Old Bailey in London am Donnerstag entschied. Als Motiv nannte das Gericht eine Mischung aus sexueller Befriedigung und finanzieller Belohnung.