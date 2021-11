Vierjährige war über zwei Wochen verschwunden : Anklage gegen mutmaßlichen Cleo-Entführer in Australien erwartet

Berlin Der 36-Jährige, aus dessen Haus die australische Polizei die vierjährige Cleo befreit hat, soll noch am Donnerstag angeklagt werden. Er hatte sich verdächtig gemacht, weil er Windeln gekauft hatte.

Cleo war am 16. Oktober während eines Campingausflugs der Familie aus dem Zelt entführt worden, in dem sie mit den Eltern und der kleinen Schwester schlief. Am Mittwoch fanden sie Polizisten bei einer Aktion keine zehn Minuten vom Haus der Familie entfernt in Carnarvon, was in ganz Australien mit Tränen und großer Erleichterung gefeiert wurde. In der westaustralischen Hauptstadt Perth wurden Gebäude mit Festbeleuchtung illuminiert. In Carnarvon wurde Cleo mit Luftballons an den Häusern und mit Plakaten begrüßt. Die Vierjährige konnte die Nacht wieder mit der Familie verbringen.