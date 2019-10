Öffentliche Plätze und Straßen : Forscher finden riesige Stadt aus der Bronzezeit und sind begeistert

Tel Aviv Forscher haben im Norden Israels eine über 5000 Jahre alte Metropole freigelegt. Die Stätte hatte öffentliche Plätze und ein komplexes Straßennetz. Experten sind begeistert.

Die Stätte En Esur in der Nähe der heutigen Stadt Chadera im Bezirk Haifa sei das bislang größte urbane Zentrum aus der Bronzezeit in der Region, erklärte die israelische Altertumsbehörde am Sonntag.