Empörung über Video in USA : Weiße sollen schwarzen Jogger erschossen haben

Empörung über Video in USA

Das Videostandbild soll Ahmaud Arbery (l) zeigen, wie er am 23. Februar 2020 auf einer Straße außerhalb von Brunswick beim Joggen verfolgt wird (Quelle des auf Twitter verbreiteten Videos konnte nicht verifiziert werden).. Foto: dpa/Uncredited

Washington Eigentlich wollte Ahmaud Arbery nur joggen gehen - dann wurde der 25-jährige Schwarze von mindestens zwei Weißen in einem Pritschenwagen verfolgt, gestoppt und erschossen. Der Fall vom 23. Februar in Brunswick sorgt jetzt nach Auftauchen eines Videos für Empörung.

Arbery wird in Medienberichten als Athlet beschrieben, der regelmäßig trainierte. Die vom Anwalt seiner Familie, Lee Merritt, auf Twitter verbreitete Aufnahme zeigt, wie ein Jogger auf einen stehenden Pick-up zuläuft. Als dieser um das Fahrzeug herumläuft, wird er in ein Handgemenge mit einem Mann mit einem Gewehr verwickelt. Ein weiterer Mann auf der Ladefläche scheint zugleich eine Handfeuerwaffe in Anschlag zu bringen. Schüsse sind zu hören.