Türöffner für Trojaner und Cyberkriminelle : Ermittler schalten gefährliche Cyberware „Emotet“ aus

Einem internationalen Ermittlerteam ist es gelungen, das vor allem vom Organisierten Verbrechen genutzte Malware-System „Emotet“ auszuschalten. Es galt als eines der gefährlichsten Instrumente für Cyber-Attacken.

Internationale Ermittler haben nach Angaben von Europol eines der weltweit gefährlichsten Cyberware-Netzwerke ausgeschaltet. Die Infrastruktur des vor allem vom organisierten Verbrechen genutzten Systems Emotet sei unter Kontrolle, teilte Europol am Mittwoch in Den Haag mit. An dem mehr als zwei Jahre dauernden Einsatz unter deutscher und niederländischer Leitung waren Ermittler aus acht Ländern beteiligt. Mit Hinweis auf andauernde Ermittlungen äußerte sich Europol nicht zu möglichen Festnahmen.