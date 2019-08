Emoji-Ärger in Los Angeles : Soll dieses Haus wirklich die Nachbarn verspotten?

Los Angeles Ein grell pink angemaltes Haus mit zwei riesigen Emojis sorgt in einem wohlhabenden Strandort nahe Los Angeles für Ärger. Wütende Nachbarn fordern, dass das Haus neu gestrichen wird.

Hausbesitzerin Kathryn Kidd gibt dagegen an, die ganze Aufregung nicht zu verstehen: Die Menschen seien immer "so düster, so depressiv" und würden sich immer in die Angelegenheiten der anderen einmischen, sagte sie der Website "EasyReaderNews". "Ich wollte nur eine Botschaft aussenden, glücklich, farbenfroh und positiv zu sein und zu genießen."