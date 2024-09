Emmy Awards in Los Angeles Literaturverfilmung „Shogun“ bricht Rekord

Die dreistündige Verleihung aus dem Peacock Theater in Los Angeles wirkte über weite Strecken routiniert und eher langatmig. Vor allem das Ende der Show hat dann aber doch die versammelte Hollywood-Prominenz überrascht. Als letzter Preis des Abends ging der Emmy für die beste Comedyserie nicht an den Topfavoriten „The Bear: King of the Kitchen“, sondern an die Vegas-Serie „Hacks“.