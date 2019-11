Dickhäuter wird jetzt zwangsumgesiedelt : Elefantenbulle "Bin Laden" trampelt fünf Dorfbewohner in Indien zu Tode

Gauhati Das Tier ist in der Umgebung gefürchtet – so sehr, dass es nach dem Terror-Chef Osama bin Laden benannt wurde. Erst Tage nach der verheerenden Trampel-Tour konnte das Tier mit Pfeilschüssen betäubt werden.

In Indien wird ein Elefantenbulle zwangsumgesiedelt, der bei einer 24-stündigen Trampeltour fünf Dorfbewohner getötet hat. Wie die Behörden am Montag mitteilten, gelang es Wildhütern, den Dickhäuter nach einer mehrtägigen Verfolgungsjagd im Bundesstaat Assam mit Pfeilschüssen zu betäuben.

Der Elefant war im weiten Umkreis so gefürchtet, dass ihm in Erinnerung an den früheren Al-Kaida-Chef Osama bin Laden der Name "Bin Laden" verliehen wurde.