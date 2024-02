Mord, Entführung und Waffenhandel Massenprozess gegen fast 500 Gang-Chefs in El Salvador

Präsident Nayib Bukele hat Verbrechensbekämpfung zu einem Schwerpunkt seiner Politik gemacht. Er wurde am Sonntag mit einem Erdrutschsieg im Amt bestätigt. Zwar sank die Mordrate in El Salvador nach der Festnahme von fast 75.000 mutmaßlichen Bandenmitglieder drastisch. Menschenrechtsgruppen sehen jedoch die Demokratie in El Salvador in Gefahr, weil die Rechte der Festgenommenen aus ihrer Sicht missachtet werden.