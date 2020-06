Drogenkrimineller „El Inge“ : Mutmaßlicher Ex-Sicherheitschef von „El Chapo“ an USA ausgeliefert

Mexiko-Stadt Die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft hat einen mutmaßlichen hochrangigen Helfer des früheren mexikanischen Drogenbosses Joaquín „El Chapo“ Guzmán an die Vereinigten Staaten ausgeliefert.

Im Dezember 2011 hatten Spezialkräfte des mexikanischen Militärs „El Inge“ Cabrera festgenommen. „El Chapo“ Guzmán, in dessen inneren Zirkel er vorgedrungen war, war im Juli in New York zu lebenslanger Haft verurteilt worden, nachdem er ebenfalls in Mexiko gefasst und an die USA ausgeliefert worden war.