Deutsche Verbraucherschützer warnen: Spanien fiebert Milliarden-Lotterie „El Gordo“ entgegen

Am Samstag wird wieder die spanische Weihnachtslotterie „El Gordo“ gezogen. Foto: dpa/J.J.Guillen

Madrid Zwei Tage vor Heiligabend bringt die spanische Weihnachtslotterie „El Gordo“ (Der Dicke) wieder eine gigantische Summe unters Volk.

Der Hauptgewinn, nach dem die Lotterie benannt ist, beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 160 Mal ausgezahlt, da jede Losnummer 160 Mal verkauft wird. In Spanien bilden sich meist Tippgemeinschaften unter Freunden oder Kollegen, da ein ganzes Los 200 Euro kostet.

Die vor mehr als 200 Jahren ins Leben gerufene „Lotería de Navidad“ gilt als die älteste und - gemessen an der ausgespielten Gesamtsumme - auch als die größte Lotterie der Welt. Die Ziehung im Madrider Opernhaus (ab 09.00 Uhr) wird am Samstag stundenlang live im Fernsehen übertragen.

Bereits vor einer guten Woche waren die imposanten Lostrommeln ins Teatro Real gebracht worden. In ersterer sind 100 000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten etwa 1800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den Trommeln in eine Glasschale. Die Zahlen werden wie immer singend von Schülern des Internats San Ildefonso vorgetragen.