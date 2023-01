Einsatz in Mexiko Sohn von früherem Drogenkartellchef „El Chapo“ unter Beschuss festgenommen

In der Stadt Culiacán im mexikanischen Staat Sinaloa hätten Drogenkartellmitglieder Straßensperren errichtet, sagte Sandoval. Dennoch habe die Luftwaffe Guzmán nach Mexiko-Stadt fliegen können. Mutmaßliche Kartellleute stoppten am Donnerstag Bewohner von Culiacán, die im Auto unterwegs waren, und steckten Fahrzeuge in Brand. Die Behörden riefen Einwohner auf, zu Hause zu bleiben.