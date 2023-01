Zehn Jahre nach Einsatz auf Mallorca Drogen, Menschenhandel, Geldwäsche – größter Prozess gegen Hells Angels startet

Es ist der größte Prozess gegen die berüchtigte Rockergruppe Hells Angels, der je in Europa stattgefunden hat. 46 Angeklagte, die meisten aus Deutschland und Spanien, müssen sich von diesem Montag an vor dem Nationalen Gerichtshof in Madrid verantworten. Dieser ist für Organisierte Kriminalität zuständig. Die Mitglieder der Rockergruppe werden beschuldigt, die Urlaubsinsel Mallorca mit illegalen Aktivitäten unsicher gemacht zu haben. Vor allem mit Geschäften in der Drogen- und Prostitutionsszene in der Touristenhochburg rund um das Ballermann-Vergnügungsviertel an der Playa de Palma.