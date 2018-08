Eingestürzte Brücke in Genua: Rettungskräfte finden weitere Tote in den Trümmern

Genua Der Großeinsatz rund um die Einsturzstelle der Autobahnbrücke in Genua ist noch immer im Gange. Rettungskräfte haben in den Trümmern nun weitere Todesopfer gefunden.

Feuerwehrleute entdeckten die Leichen in der Nacht zum Samstag in einem Auto, das unter einem Betonblock begraben lag, wie der italienische Zivilschutz der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Brückeneinsturz in Italien : Hoffnung auf Überlebende in Genua schwindet

Am Samstag soll bei einer staatlichen Trauerfeier in Genua der Toten gedacht werden. Die vierspurige Morandi-Brücke im Westen von Genua war am Dienstag auf einer Länge von mehr als 200 Metern eingestürzt. Die Hoffnung, Überlebende in den Trümmern zu finden, war zuletzt stark gesunken.