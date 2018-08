Einfluss von Film „Die Welle“: Schüler in Österreich spielen NS-Zeit nach - Staatsanwalt ermittelt

Wien In der Pause spielten Schüler die NS-Zeit nach und schlüpften in die Rollen von SS-Männern und Juden. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Ein Anwalt erhebt Vorwürfe gegen die Lehrer.

In Österreich wird gegen fünf Schüler ermittelt, die in der Pause den Film „Die Welle“ nachgespielt haben. Dabei sollen sie in Rollen von SS-Männern und Juden geschlüpft sein. Die Schüler waren 13 Jahre und älter. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt untersucht die Vorkommnisse an einer Schule in Zurndorf, wie Staatsanwalt Johann Fuchs am Donnerstag bestätigte. Ein „Anführer“ soll unter anderem einen besonderen Gruß - ähnlich dem Hitlergruß - verlangt haben. Einige Schüler sollen drangsaliert worden sein.