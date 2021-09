Vulkanausbruch auf La Palma : Lavastrom kommt zum Erliegen

Santa Cruz de la Palma Tausende Menschen mussten evakuiert werden, viele haben ihr hab und Gut verloren. Nun scheint es, als ob einer der beiden Lavaströme zum Erliegen gekommen sei. Der zweite bahnt sich weiter seinen Weg über die Insel.

Wegen des heftigen Vulkanausbruchs auf La Palma haben der spanische König Felipe VI. und seine Frau Letizia am Donnerstag die Kanareninsel besucht. In Breña Baja sprach das Paar mit Rettungskräften und Menschen, die wegen der Eruption ihre Häuser verlassen mussten. Regierungschef Pedro Sánchez, der das Königspaar begleitete, sagte den Betroffenen Unterstützung zu: "Es wird nicht an Hilfe mangeln."