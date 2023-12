Fotos Adaptionen von „Eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens

Am 19. Dezember 1843 wurde eine neue Novelle veröffentlicht: „A Christmas Carol. In Prose. Being a Ghost Story of Christmas.“ Heute ist sie unter „A Christmas Carol“ bekannt oder zu deutsch: „Eine Weihnachtsgeschichte“. Neben der Buchform wurde Dickens Weihnachtsklassiker auch in viele andere Darstellungs- und Erzählformen übernommen.