Scharfer Vogel : Kommt eine Curry-Möwe zum Arzt

Buckinghamshire/England Reisende machten in England einen ungewöhnlichen Fund, eine komplett gelbe Möwe. Sie bringen das Tier, dass offensichtlich Schwierigkeiten hat, zu fliegen, in eine Tierklinik. Dort entpuppt sich die gelbe Farbe als Currypulver.

So etwas hatten die Tierärzte des „Tiggywinkles Wildlife Hospital“ in Buckinghamshire in England auch noch nicht erlebt. Autofahrer brachten einen quietschgelben Vogel, den sie nahe der A41 nordöstlich von London gefunden hatten. Das Tier hatte anscheinend Schwierigkeiten, zu fliegen und roch streng. In der Klinik stellte sich heraus: Der Vogel war eine Möwe und hatte es geschafft, sich komplett mit Currypulver zu bedecken.