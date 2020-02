Ordnungsliebe zum Verhängnis geworden : Einbrecher lässt Notizbuch mit Infos zu nächsten Raubzügen zurück

Nashville Einem Einbrecher im US-Staat Tennessee ist seine Ordnungsliebe zum Verhängnis geworden. Er hinterließ eine Liste mit Häusern, die er als nächstes überfallen wollte.

An einem Tatort habe er ein Notizbuch mit einer Liste von Häusern zurückgelassen, die er als Nächstes heimzusuchen gedenke, teilte die Staatsanwaltschaft im Bezirk Davidson County am Montag (Ortszeit) mit. Dem 49-jährigen Langfinger wird demnach vorgeworfen, Ende Januar eine Glastür eines Anwesens im Großraum zerschmettert, einen Fernseher und eine Waffe gestohlen.

Doch leistete er sich eine Unachtsamkeit, die der Polizei bei der Aufklärung des Falls wertvolle Hilfe leisten sollte: Auf der Liste in seinem Notizbuch fanden sich mehrere Adresse, darunter jene eines einige Kilometer entfernten Hauses, in das am selben Tag eingebrochen worden war, wie die Zeitung „The Tennessean“ berichtete. Ermittler kamen dem Verdächtigen auf die Schliche - zum Teil durch Notizen, die dessen Tochter samt ihrer Adresse ins Büchlein gekritzelt hatte.