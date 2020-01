Bedrohliche Bilder : Ein Toter bei Vulkanausbruch auf den Philippinen

aktuell Manila Auf den Philippinen hat der Vulkanausbruch nahe Manila tödliche Folgen. In Calamba kam am Montag ein Mann bei einem Verkehrsunfall im Ascheregen ums Leben, drei Menschen wurden laut Polizei verletzt.

Auf den Philippinen treibt ein Vulkanausbruch Tausende Menschen aus ihren Wohnungen. 8000 Dorfbewohner seien in 28 Evakuierungszentren in der hart getroffenen Provinz Batangas und in der Nachbarprovinz Cavite untergekommen, teilte der philippinische Katastrophenschutz mit. Der Vulkan Taal etwa 60 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila spuckte am Montag Lava. Der Ausbruch hatte am Vortag plötzlich begonnen, Asche wurde bis zu 15 Kilometer hoch in die Luft geschleudert.