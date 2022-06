Von Hochwasser mitgerissen : Ein Todesopfer nach schweren Gewittern in Frankreich

Ein Todesopfer nach schweren Gewittern in Frankreich

Weite Teile Frankreichs waren am Wochenende von Starkregen und Gewittern betroffen. Foto: dpa/Guillaume Souvant

Paris Eine Frau ist bei schweren Gewittern in der Normandie ums Leben gekommen. Das Unwetter hat außerdem zu Stromausfällen und Verspätungen im Flugverkehr geführt. Vielerorts haben Blitze eingeschlagen – auch in den Eiffelturm.

Schwere Gewitter und Hagel haben in Frankreich zu Stromausfällen und Verspätungen im Flugverkehr geführt, Weinberge wurden verwüstet. Eine Frau kam in dem Unwetter ums Leben, 14 weitere Menschen wurden verletzt.

Der Pariser Eiffelturm wurde vom Blitz getroffen. Östlich der französischen Hauptstadt setzte Blitzschlag nach Behördenangaben Dächer in Brand. Einwohner im Südwesten des Landes posteten im Internet Fotos von tennisballgroßen Hagelkörnern, Autofahrer im Großraum Paris teilten Bilder überschwemmter Fernstraßen und schwarzer Gewitterwolken am Himmel.

Tausende Haushalte waren am Sonntag laut Angaben des Versorgers Enedis nach den Unwettern vom Samstag noch ohne Strom. Flüge vom Pariser Flughafen Orly wurden am Samstag zeitweise ausgesetzt, auch auf Charles de Gaulle kam es zu Verspätungen.

In Rouen in der Normandie wurde eine Frau tot unter einem Auto entdeckt, wie Innenminister Gérald Darmanin twitterte. Sie war vom Hochwasser mitgerissen worden. Im Tal der Loire mussten Tausende junge Teilnehmer eines Pfadfindertreffens Zuflucht in einem Schloss suchen. Der Direktor von Château de Chambord sagte dem Sender France-Info, einige Kinder hätten wegen Unterkühlung behandelt werden müssen, ernsthafte Verletzungen seien nicht gemeldet worden.