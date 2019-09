Rettungsarbeiten angelaufen : Mindestens ein Toter auf den Bahamas nach Hurrikan „Dorian“

Blick auf das Meer vor Nassau auf den Bahamas. Der Hurrikan Dorian erreichte am Sonntag die Karibik. Foto: AFP/LUCY WORBOYS

Nassau Beim verheerenden Hurrikan „Dorian“ hat es auf den Bahamas mindestens ein Todesopfer gegeben. Das teilte das Tourismusministerium der karibischen Inselgruppe am Montag mit. Rettungsarbeiten seien inzwischen in Gegenden, wo dies sicher sei, angelaufen.

Außenminister Darren Henfield hatte zuvor dem örtlichen Sender ZNS gesagt, es gebe Berichte über Todesopfer, die sich bisher nicht bestätigen ließen. Ersthelfer würden in die betroffenen Gebiete fahren, sobald das Wetter es zulasse. Es sei zu „katastrophalen Schäden“ gekommen.

Am Montagmorgen (Ortszeit) tobten im Zentrum des Wirbelsturms über der Insel Grand Bahama Winde mit bis zu 270 Stundenkilometern, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA in Miami erklärte. Der Insel drohten „extreme Zerstörung“ und meterhohe Sturmfluten. Videos von den östlichen Abaco-Inseln, auf die der Hurrikan bereits am Sonntag getroffen war, zeigten überschwemmte Straßen, unter Wasser stehende Häuser und umgeknickte Bäume.