Ein Jahr danach Lage in Erdbeben-Region in Marokko weiterhin schwierig

Das Erdbeben der Stärke 6,8 hatte sich vergangenes Jahr am Abend des 8. September im Atlasgebirge ereignet. Das Epizentrum lag etwa 70 Kilometer südlich von Marrakesch. Die Erschütterungen waren bis in Algerien und Portugal zu spüren. Etwa 20 Minuten nach dem ersten Beben folgte ein Nachbeben mit einer Stärke von 4,9. Schätzungsweise 60.000 Häuser wurden zerstört oder beschädigt. Fast 3.000 Menschen kamen ums Leben, etwa 380.000 weitere wurden obdachlos. Es war das tödlichste Erdbeben in Marokko seit rund 20 Jahren.