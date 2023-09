Ein Jahr nach dem Tod der Queen Charles erinnert an seine Mutter

Am ersten Todestag der Queen hat der britische König Charles III. eine Botschaft an die Briten veröffentlicht. „Wir erinnern uns mit großer Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und all das, was sie so vielen von uns bedeutete“, schrieb der 74-Jährige in einer Mitteilung, die am Freitag veröffentlicht wurde.