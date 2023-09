Tag der Thronbesteigung Ein Jahr König Charles III.

Gefeiert wird an diesem Freitag nicht. Zwar schießt man in London einen Kanonen-Salut, und in den Kirchen des Königreichs wird aus Anlass der Thronbesteigung für den Souverän und seine Familie gebetet. Doch für Charles III. wäre es pietätlos, den Tag der Thronbesteigung festlich begehen zu wollen. Schließlich hat er den Umstand, dass er König wurde, dem Tod seiner Mutter Elizabeth II. zu verdanken. Vor einem Jahr, am 8. September 2022 um 15.10 Uhr, starb die Queen auf ihrem schottischen Schloss Balmoral, und in diesem Moment wurde Charles ihr Nachfolger –, auch wenn seine Krönung erst acht Monate später erfolgte. Auf Balmoral wird er, wie der Palast wissen ließ, den heutigen Tag „in stillem und privatem Gedenken“ begehen.