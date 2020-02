Ehrenbürgerschaft für Einsatz im Mittelmeer : Stadt Palermo ehrt Seenotretter von „Sea-Watch“

Palermo Auf Sizilien wurden Seenotretter geehrt, die Migranten im Mittelmeer retten. Zu den Geehrten gehören Helfer von Sea-Watch.

Die süditalienische Hafenstadt Palermo hat am Montag Seenot-Retter von drei Schiffen für ihren Einsatz für Migranten im Mittelmeer geehrt – darunter die Helfer der deutschen Organisation Sea-Watch. Der Bürgermeister der Stadt, Leoluca Orlando, sagte nach einer Mitteilung, die Ehrenbürgerschaft gehe an Menschen, die „auf der richtigen Seite der Geschichte stünden“. Die Crew der „Sea-Watch 3“ bedankte sich auf Twitter mit einem Video, auf dem eine Flagge in den sizilianischen Farben Rot und Gelb gehisst wird.