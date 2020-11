US-Whistleblower : Snowden bewirbt sich um russische Staatsbürgerschaft

Edward Snowden bei einer Live-Schalte in die Urania in Berlin. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Moskau Whistleblower Edward Snowden und seine Frau Lindsay wollen die russische Staatsbürgerschaft erwerben. Das teilte Snowden auf Twitter mit. Grund ist die anstehende Geburt des gemeinsamen Sohnes.

Der US-Whistleblower Edward Snowden will sich um die russische Staatsbürgerschaft bewerben. Er und seine Frau Lindsay wollten nicht riskieren, von ihrem Sohn getrennt zu werden, deshalb wollten sie in dieser Zeit der Pandemie und der geschlossenen Grenzen die doppelte Staatsbürgerschaft erwerben, teilte der 37-Jährige am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er hatte zuvor bereits einen Daueraufenthaltstitel für Russland erhalten.